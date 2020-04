Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour son prochain club, Harry Kane sait où chercher !

Publié le 14 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’une potentielle arrivée de Harry Kane à Manchester United est évoquée par la presse britannique cet été, Tottenham refuserait catégoriquement de renforcer ses concurrents directs. Une aubaine donc pour le Real Madrid.

La liste des prétendants de Harry Kane serait longue. Sur Instagram , au cours d’un live, le buteur de Tottenham ouvrait la porte à un départ de Tottenham, attisant ainsi de nombreuses spéculations sur son avenir et renforçant les multiples rumeurs de départ déjà présentes qui envoient l’international anglais du côté de Manchester, United et City étant sur les rangs. Le Real Madrid, la Juventus et même le PSG ont été liés à l’Anglais ces dernières semaines. Et alors que Tottenham réclamerait la somme astronomique de 227M€ pour laisser filer son attaquant cet été, les Spurs poseraient une autre condition pour valider son départ.

Tottenham refuserait de vendre Kane à United ou à un autre club de Premier League