Mercato - Real Madrid : Pogba, Mbappé… Zidane va finir par perdre patience !

Publié le 17 avril 2020 à 11h30 par La rédaction

Comme durant l’été 2019, le Real Madrid est en train de voir les dossiers Pogba et Mbappé se refermer. Pas sûr que Zinedine Zidane accepte une seconde fois d’y renoncer sans broncher.

On prend les mêmes et on recommence. Pour le nouveau mercato estival qui se profile, Zinedine Zidane ne fait pas dans la nouveauté, et cible plusieurs joueurs qui l’intéressent depuis un long moment. Et cette fois, un nouvel échec dans ces dossiers pourrait être difficile à digérer pour Zizou.

Pogba et Mbappé, des dossiers voués à l’échec ?