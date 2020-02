Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba aurait lâché une bombe en coulisse !

Publié le 10 février 2020 à 15h30 par A.M.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 à Manchester United, Paul Pogba aurait annoncé à sa direction sa volonté de quitter les Red Devils l’été prochain.

Le feuilleton Pogba n’en finit plus d’être commenté. Il faut dire que l’été dernier, Zinedine Zidane voulait absolument recruter son compatriote au Real Madrid. En vain puisque Manchester United a refusé de lâcher son milieu de terrain dont la situation s’est envenimée chez les Red Devils . Régulièrement blessé, l’ancien joueur de la Juventus est au cœur des polémiques en Angleterre, et son départ semble se préciser.

MU serait au courant des velléités de départ de Pogba