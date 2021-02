Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Gareth Bale déjà connu ?

Publié le 14 février 2021 à 20h00 par La rédaction

Indésirable au Real Madrid et n'entrant pas dans les plans de José Mourinho à Tottenham, Gareth Bale devrait sauf surprise retourner chez les Merengue l'été prochain.

Le retour de Gareth Bale à Tottenham n'aura pas eu l'effet escompté. Prêté chez les Hotspurs pour l'intégralité de la saison par le Real Madrid, l'international gallois n'a pas été suffisamment convaincant pour son deuxième passage dans le club londonien. Les Merengue espéraient que Gareth Bale affiche un visage assez séduisant pour inciter Tottenham à racheter sa dernière année de contrat avec le club madrilène, mais il n'en sera rien. La situation du joueur de 31 ans est aujourd'hui difficilement soutenable.

Un retour au Real Madrid impossible à éviter ?