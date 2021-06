Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez prend une grande décision sur le marché !

Publié le 15 juin 2021 à 0h30 par D.M.

Auteur d'une bonne fin de saison, Eder Militao devrait rester au Real Madrid et poursuivre sa carrière sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Recruté contre un chèque de 50M€ en 2019, Eder Militao a subi de plein fouet la concurrence de Raphaël Varane et de Sergio Ramos en défense centrale. Mais l’ancien joueur de Porto a retrouvé du temps de jeu à la fin de la saison en raison notamment de la blessure du capitaine espagnol. Militao a eu l’occasion de se montrer et semble avoir convaincu les dirigeants du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club merengue , le joueur aurait gagné sa place dans l'effectif de Carlo Ancelotti et ne devrait pas bouger cet été.

Militao restera au Real Madrid la saison prochaine