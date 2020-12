Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez passe à l’action pour la succession de Zidane !

Publié le 3 décembre 2020 à 22h30 par D.M.

En raison des mauvais résultats de son équipe, Zinédine Zidane pourrait laisser sa place sur le banc du Real Madrid. Président du club, Florentino Perez aurait contacté Mauricio Pochettino pour savoir s’il était disponible.

« Je ne vais pas démissionner, pas du tout. Nous avons déjà eu des moments compliqués et nous en aurons toujours. C'est vrai qu'on est sur une mauvaise série en terme de résultats, c'est la réalité. Mais il faut continuer » avait déclaré Zinédine Zidane après la nouvelle défaite de son équipe ce mardi en Ligue des champions face au Chakhtior Donetsk (2-0). Mais le Real Madrid pourrait prendre la décision de se séparer de l’entraîneur français notamment en cas de nouvelle contre-performance face au Borussia Mönchengladbach mercredi prochain. Président de la Casa Blanca, Florentino Perez aurait commencé à se pencher sur la succession de Zidane et deux entraîneurs font figure de favori pour remplacer l’entraîneur. Entraîneur du Castilla, Raul est annoncé comme l'un des prétendants par la presse espagnole, tout comme Mauricio Pochettino.

Perez aurait contacté Pochettino