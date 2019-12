Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur de Zidane poussé vers la sortie en 2020 ?

Publié le 22 décembre 2019 à 0h30 par La rédaction

Le retour probable d’Achraf Hakimi au Real Madrid en fin de saison pourrait avoir raison de Nacho ou d’Alvaro Odriozola au sein de la Casa Blanca.

Les prestations d’Achraf Hakimi ne laisseraient pas insensible le Real Madrid. Prêté depuis une saison et demie par le club madrilène au Borussia Dortmund, le Marocain s’est imposé au sein de l’effectif de Lucien Favre et sa polyvalence serait très appréciée par Zinédine Zidane. Ainsi, Marca annonçait ce samedi que le Real Madrid aurait pris la décision de rapatrier Achraf Hakimi à la fin de la saison afin qu’il puisse démontrer l’étendue de son talent au sein de son club formateur et qu’il puisse entrer en concurrence avec Dani Carvajal au poste d’arrière droit.

Odriozola ou Nacho sur le départ ?