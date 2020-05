Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez s'activerait pour Achraf Hakimi !

Publié le 19 mai 2020 à 0h30 par D.M.

Le Real Madrid voudrait compter sur Achraf Hakimi la saison prochaine. Prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund, le latéral ne cacherait pas ses craintes notamment en ce qui concerne son temps de jeu. Néanmoins, la direction ferait le maximum pour le rassurer.

Prêté depuis deux ans par le Real Madrid, Achraf Hakimi réalise des performances de haute volée sous le maillot du Borussia Dortmund. Joueur polyvalent, il plairait énormément à Zinédine Zidane qui souhaiterait compter sur lui la saison prochaine. Une volonté partagée par le latéral qui a comme priorité de rejoindre le Real Madrid comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité le 2 mai dernier. Également sur les tablettes du PSG et de Chelsea, Achraf Hakimi pourrait être mis en concurrence avec Dani Carvajal. Une situation qui inquiéterait profondément l’international marocain.

Le Real Madrid veut Hakimi dans ses rangs