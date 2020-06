Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez devrait prendre les choses en main pour Sergio Ramos !

Publié le 14 juin 2020 à 10h00 par A.D.

Sergio Ramos et Florentino Pérez seraient toujours en total désaccord. Le président du Real Madrid voudrait renouveler son capitaine saison par saison, tandis que ce dernier aimerait parapher un contrat de deux ans. Les deux hommes devraient bientôt discuter pour clarifier la situation.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Sergio Ramos ne serait pas totalement serein quant à son avenir. Comme son frère et agent l'a confié dernièrement, le défenseur central de 34 ans voudrait finir sa carrière au sein de la Maison-Blanche . « Ça bouge beaucoup dans le football, mais il y a de très bonnes intentions des deux côtés. Nous espérons qu’il prenne sa retraite au Real Madrid, c’est son rêve et d’après ce que je comprends, c’est aussi le souhait du club » , a-t-il déclaré à Marca . Toutefois, Sergio Ramos serait encore loin d'une prolongation avec le Real Madrid.

Un imbroglio pour la prolongation de Sergio Ramos ?