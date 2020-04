Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait un plan à 145M€ pour contrer le coronavirus !

Publié le 17 avril 2020 à 19h00 par H.G.

Dans un contexte où les clubs font face à de grosses pertes financières, le Real Madrid aurait l’idée de renforcer son effectif en récupérant quatre des joueurs qu’il a envoyé en prêt cette saison.

Le football européen est à l’arrêt depuis maintenant plus d’un mois du fait de la pandémie de Covid-19. Celle-ci a conduit à l’interruption des championnats nationaux et des compétions européennes jusqu’à une date pour l’heure indéterminée, bien que l’UEFA et les différentes instances dirigeantes des ligues nationales réfléchissent déjà à des scénarios pour reprendre les matchs et terminer la saison plus tard que prévu. Par lien de cause à effet, l’arrêt de l’activité des clubs a conduit ces derniers à enregistrer de lourdes pertes financières puisque ceux-ci voient la majorité de leurs revenus habituels ne plus entrer dans les caisses, alors que la majorité de leurs charges sont toujours présentes. Ainsi, le mercato estival devrait se tenir avec moins de sommes folles dépensées dans la mesure où les clubs n’en auront pas les moyens nécessaires. Mais de son côté, le Real Madrid pourrait bien avoir trouvé la meilleure parade pour parvenir à renforcer son effectif tout en limitant ses dépenses.

