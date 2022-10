Foot - Mercato - Real Madrid

Perez a identifié sa prochaine star... et ce n'est pas Mbappé

Publié le 1 octobre 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Transféré récemment à Manchester City, Erling Haaland demeure l'un des profils surveillés par le Real Madrid. Il ne serait pas question d'une arrivée de l'international norvégien en 2023, mais l'année suivante. Président du club espagnol, Florentino Perez souhaiterait lever sa clause libératoire fixée à 180M€ pour s'attacher ses services en 2024.

Président du Real Madrid, Florentino Perez avait une énorme ambition avant d'entamer le mercato estival. Celui de réunir sous le même maillot Kylian Mbappé et Erling Haaland, considérés comme les dignes successeurs de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Mais le recrutement du club espagnol a tourné au fiasco. Le premier a finalement prolongé son contrat au PSG, tandis que le second s'est engagé avec Manchester City.

Mercato : PSG, Real Madrid... Haaland lâche une première réponse pour son avenir https://t.co/HfqEhERn7D pic.twitter.com/Z9WNvKzrEL — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

« Sur notre liste, je pense que Manchester City est la meilleure équipe »

Récemment, le père d'Erling Haaland a justifié son transfert à Manchester City. « Sur notre liste, je pense que Manchester City est la meilleure équipe. Le Bayern Munich est le numéro deux. Nous avons le Real Madrid comme numéro trois, le Paris Saint-Germain comme numéro quatre. Nous avons aussi quelques équipes anglaises à part City qui sont assez bonnes. Liverpool et Chelsea. Ensuite, il y a Barcelone. Ils sont tous plus ou moins sur la même ligne » a déclaré Alf-Inge Haaland.

Haaland plutôt que Mbappé ?

Pourtant, selon As, Erling Haaland aurait bien envisagé de rejoindre le Real Madrid cet été. Mais ne souhaitant pas entrer en concurrence avec Karim Benzema, le buteur a répondu favorablement à l'offre de Manchester City. Lié à l'équipe anglaise jusqu'en 2027, le Norvégien n'est pas près de quitter sa nouvelle équipe, mais le Real Madrid compte bien revenir à la charge dans les prochains mois. Alors que la Casa Blanca semble avoir tourné la page Mbappé selon les informations d' El Debate , Haaland pourrait bien devenir la prochaine star de la Liga.

Le Real Madrid prêt à recruter Haaland en 2024