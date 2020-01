Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba est attendu… à la Juventus !

Publié le 17 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid et de la Juventus, Paul Pogba est attendu les bras ouverts dans le Piémont.

Alors que Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United, cela ne devrait plus être le cas très longtemps. En effet, le Français aurait toujours des envies d’ailleurs. Et alors qu’un départ cet hiver serait compliqué, c’est l’été prochain que Pogba devrait faire ses valises. Pour aller où ? Le Real Madrid et la Juventus seraient à la lutte pour récupérer le champion du monde.

« Les grands joueurs sont toujours les bienvenus ici »