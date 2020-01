Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho a tranché pour Gareth Bale !

Publié le 31 janvier 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré son intérêt pour Gareth Bale dont le profil a bien été évoqué en interne à Tottenham, José Mourinho ne recrutera pas l’ailier gallois du Real Madrid cet hiver.

« Il a deux ans et demi de contrat ici. Il va bien, il sera là et tout ira bien. (…) Un prêt en Premier League ? Non, jamais. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, pourquoi serait-il prêté ? C’est ridicule », confiait récemment l’agent de Gareth Bale, laissant clairement entendre que l’ailier gallois ne bougerait pas du Real Madrid avant la fin du mercato hivernal. D’ailleurs, une piste XXL s’est définitivement éteinte pour Bale…

Tottenham ne prendra pas Bale