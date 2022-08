Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Menacé, Casemiro a pris sa décision

Arrivé il y a maintenant de cela sept ans, Casemiro pourrait plier bagages durant le mercato estival. Le Brésilien serait inquiet pour son temps de jeu du fait de l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni et serait prêt à écouter les offres le concernant. Dernièrement, c'est Manchester United qui se serait positionné sur Casemiro afin de renforcer son milieu de terrain.

Cela fait maintenant sept ans que Casemiro a signé au Real Madrid en provenance du FC Porto. Le Brésilien est vite devenu un titulaire indiscutable et forme l'un des milieux les plus emblématiques avec Luka Modric et Toni Kroos. Cependant, sa place serait menacée par l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, recruté à prix d'or par les Merengues . Il aurait ainsi pris la décision d'écouter attentivement les éventuelles offres qui lui parviendraient.

🚨 It is understood he is interested in hearing about United’s offer and not least because his first-team chances might be reduced this season following the arrival of Aurelien Tchouameni #mufc #mujournal[@JBurtTelegraph] https://t.co/Gu7QWzTMbd