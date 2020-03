Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Zidane a déjà tranché !

Publié le 14 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête d’une pointure offensive pour l’été prochain, le Real Madrid aurait des vues sur plusieurs profils. Mais Kylian Mbappé tiendrait la corde dans l’esprit du club merengue…

Malgré les très bonnes performances de Karim Benzema à la pointe de l’attaque du Real Madrid, Zinedine Zidane serait en quête d’un nouveau buteur pour l’été prochain. Plusieurs noms ont été évoqués à cet effet, et ceux qui reviennent le plus souvent concernant Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Miguel Ángel Lara, journaliste de Marca , a évoqué la préférence du Real Madrid vendredi dans un entretien accordé à Bernabéu Digital.

Mbappé privilégié par le Real ?