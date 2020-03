Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Neymar avait totalement changé d’avis ?

Publié le 14 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Après avoir souhaité claquer la porte du PSG l’été dernier, et alors que son futur semble encore incertain, Neymar a laissé paraître un véritable changement d’état d’esprit cette semaine.

Ce n’est plus un secret pour personne, Neymar souhaitait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Faute d’accord financier entre les deux clubs, la star brésilienne est finalement restée du côté du Parc des Princes. Et alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2022 et que le Barça aurait toujours un œil sur lui, Neymar semble avoir reconsidéré sa situation au PSG.

Neymar parti pour rester ?

Mercredi soir, après la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-0), Neymar a fondu en larmes au moment d’aller communier à distance avec le public. Une réaction qui en dit long sur son investissement au PSG, lui qui a marqué lors des deux confrontations contre le club allemand et a joué un rôle décisif dans la qualification. Et du coup, alors qu’on se dirigeait vers un nouveau feuilleton Neymar l’été prochain, tout semble relancé.