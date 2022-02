Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé déjà au coeur d'un énorme imbroglio ?

Publié le 12 février 2022 à 23h30 par P.L.

En grande forme cette saison, Vinicius Jr serait en pleines négociations avec le Real Madrid pour prolonger son contrat. Toutefois, le Brésilien freinerait les pourparlers avec les Merengue et Kylian Mbappé pourrait bien en être à l'origine.

Plus le temps passe, plus Kylian Mbappé se rapproche d’un départ du PSG à l’issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore est toujours convoité par le prestigieux Real Madrid. D’ailleurs, la star parisienne dispose déjà d’un accord moral avec le club madrilène comme le10sport.com a pu vous le révéler en exclusivité en janvier dernier. Ce n'est plus un secret, Kylian Mbappé est la grande priorité de Florentino Pérez. Le président merengue serait d’ailleurs prêt à des folies économiques pour le recruter cet été. Toutefois, Kylian Mbappé pourrait bien être impliqué dans un problème avec les négociations pour la prolongation de Vinicius Jr.

Vinicius Jr veut un salaire avoisinant celui de Mbappé s’il rejoint le Real Madrid cet été