Mercato - Real Madrid : Mbappé concerné par un transfert colossal en 2025 ?

Depuis sa signature au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé ne cesse d’être mis en comparaison avec Vinicius Junior étant donné que les deux stars évoluent dans le même registre. Mais selon Daniel Riolo, Mbappé aura le champ libre dans un an puisqu’il tease un départ de l’international brésilien en fin de saison…

C’est un fait, Kylian Mbappé n’a pas débarqué au Real Madrid dans un contexte idéal l’été dernier. Et pour cause, l’ancienne star du PSG doit composer au quotidien avec la concurrence de Vinicius Junior, qui évolue dans le même registre (flanc gauche de l’attaque) et concurrence également Mbappé pour frapper les penalties. Mais le problème pourrait être bientôt résolu pour le capitaine de l’équipe de France.

« Il est en train de se perdre »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué la cinglante défaite du Real Madrid face à Barcelone dimanche soir (2-5) et dézingue Vinicius Junior : « On se retrouve face à quelque chose qui est politique. A partir du moment où tu as pris Mbappé et que tu as Vinicius en même temps, tu auras un souci parce que les deux défendent peu et de positionnement. Vinicius, okay il a fait une poignée de bons matchs sur le début de la saison, mais ses performances sont nettement en baisse cette année, il est vraiment en dessous. Vinicius est en train de s'enfermer dans autre chose (ndlr ses coups de sang). Je le trouve absolument insupportable dans tout ce qu'il fait. Maintenant je reconnais des qualités qui sont extraordinaires quand il est bon. Pour moi, il est en train de se perdre, il vise autre chose. Il n'y a pas un match où il ne pète pas un plomb », lâche Riolo, qui annonce ensuite le départ de l’attaquant brésilien en fin de saison.

« Vinicius dans sa dernière année »

« Je suis sûr que Vinicius est dans sa dernière année. Je pense que tout Madrid et Florentino Pérez en ont soupé de son caractère. Le Real Madrid va peut-être faire une année de transition, ils peuvent être champions, mais dans l'effectif, je vois une année de transition et une reconstruction de pas mal de choses (...) Je vous dis qu'il y a un ras-le-bol avec Vinicius. Son comportement gave tout le monde en Espagne. Je sais que Florentino Pérez n'en peut plus, ça le saoule. Il déteste que des mecs du Real se comportent comme ça. La fameuse tradition Maison Blanche, on n'aime pas avoir ce genre de mecs au Real ». Kylian Mbappé pourrait donc enfin être libéré au Real Madrid si ce transfert de Vinicius Jr venait à se confirmer en fin de saison.