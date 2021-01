Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric a tout prévu pour son avenir !

Publié le 5 janvier 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors qu’il arrive en fin de contrat du côté du Real Madrid, Luka Modric affiche ses priorités pour son avenir en rejetant des offres en provenance de la MLS et du Qatar.

Rester au Real Madrid. Telle est la priorité de Luka Modric qui, à l’instar de Sergio Ramos, arrive en fin de contrat en juin prochain. L’international croate de 35 ans, qui ne cesse de répéter son envie de continuer à apporter son aide à la Maison-Blanche , a rejeté des offres pourtant inespérées comme le rapporte Ok Diario . Preuve de son envie de rester à Madrid, dans un environnement qu'il connaît et qu'il apprécie.

La fidélité prime face aux contrats dorés