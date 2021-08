Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'histoire pourrait se répéter pour cette pépite d'Ancelotti...

Publié le 10 août 2021 à 1h00 par La rédaction

Le Real Madrid se montre plutôt discret sur le marché des transferts. Et c'est sur le plan des départs que la Casa Blanca fait parler d'elle désormais.

Le mercato madrilène est relativement calme. David Alaba est arrivé, Brahim Diaz, Sergio Ramos et Raphaël Varane sont partis. Le club espagnol entame un nouveau cycle avec Carlo Ancelotti à sa tête. Sans les grands moyens d'antan, les Madrilènes semblaient devoir faire confiance à des solutions internes, et notamment en leurs jeunes. Mais l'un d'entre eux devrait quitter le club temporairement.

Kubo encore prêté ?