Mercato - Barcelone : Après le départ de Lionel Messi, Laporta se fait dézinguer !

Publié le 9 août 2021 à 22h30 par D.M.

Ancien dirigeant du FC Barcelone, Jaume Llopis s'en est pris à Joan Laporta après le départ de Lionel Messi.

C’est en larmes que Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone. Présent en Catalogne depuis son adolescence, l’attaquant argentin souhaitait rester dans son club de cœur, mais n’est pas parvenu à prolonger son contrat en raison des difficultés économiques rencontrées par le FC Barcelone. « Tout était prêt, et au dernier moment, par rapport à la Liga, ça n’a pas pu se faire. On a tout fait pour que ce soit possible. L’année dernière je voulais partir mais cette année, j’ai tout fait pour rester, et ça n’a pas été possible » avait confié Lionel Messi ce dimanche. Suite au départ de l’Argentin, Jaume Llopis, membre de la commission de l'Espai Barça, a démissionné de son poste. « Je démissionne pour avoir la liberté de dire ce que pensent tant de Barcelonais et exiger de la transparence qui n'a pas existé » a-t-il déclaré avant de se prendre à Joan Laporta.

« Il n'y a pas eu la volonté réelle de négocier la continuité de Messi »