Mercato - Real Madrid : Les vérités de Gareth Bale après son départ du Real !

Publié le 26 septembre 2020 à 1h00 par La rédaction

À 31 ans, Gareth Bale est de retour à Tottenham. Si sa situation au Real Madrid exaspérait en interne et chez les fans, le Gallois ne semble pas regretter son passage en Espagne.

Ne faisant pas partie des plans de Zinedine Zidane depuis plusieurs mois désormais, Gareth Bale a enfin trouvé une porte de sortie. Si ce n’est, pour l’instant, que sous la forme d’un prêt, Gareth Bale est de retour à Tottenham, là où il avait explosé et s’était révélé comme un joueur de classe mondiale. Si Manchester United a également été annoncé comme un possible point de chute, ce sont bien les Spurs qui ont eu le dernier mot, pour le plus grand bonheur des fans et de José Mourinho.

« Je n’ai aucun regret »