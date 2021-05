Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les révélations de David Alaba sur son arrivée

Publié le 29 mai 2021 à 17h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, David Alaba vient de s'engager officiellement avec le Real Madrid. Alors qu'il avait d'autres pistes pour son avenir, et notamment le PSG, l'international autrichien a expliqué son choix de snober tout le monde pour rejoindre la Maison-Blanche.

Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, David Alaba a choisi de rejoindre le Real Madrid. En effet, le club merengue a officialisé l'arrivée libre du défenseur du Bayern ce vendredi. Peu après sa signature au Real Madrid, David Alaba a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux. « Je quitte un club spécial pour un autre club spécial. Je suis vraiment heureux et honoré de rejoindre le Real Madrid. Après tant d'années à Munich, je vais relever un nouveau défi et je donnerai le meilleur de moi-même pour poursuivre l'histoire spéciale du club. J'ai hâte de jouer mon premier match dans les maillots blancs emblématiques devant tous vos fans à Madrid. Je suis sûr que ce voyage sera une réussite. Ensemble avec tous les madridistas » , s'est enflammé David Alaba sur son compte Twitter . Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, David Alaba avait la possibilité de rejoindre le PSG. En effet, Leonardo a formulé une offre au défenseur du Bayern. Toutefois, David Alaba a préféré la rejeter, privilégiant une signature au Real Madrid.

«Je n'ai pas été approché par beaucoup de clubs, mais...»