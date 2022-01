Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme aveu de Theo Hernandez sur son départ !

Publié le 21 janvier 2022 à 7h30 par A.D.

Lors de l'été 2019, Theo Hernandez a quitté le Real Madrid pour s'engager en faveur du Milan AC. Alors qu'il est totalement épanoui chez les Rossoneri, l'international français a lâché un gros message sur son départ de la Maison-Blanche.

Soumis à une lourde concurrence au Real Madrid, Theo Hernandez a décidé de prendre le large à l'été 2019 pour emmagasiner davantage de temps de jeu. Pour relancer sa carrière, le latéral gauche de 24 ans a décidé de rejoindre le Milan AC. Un choix très judicieux, puisqu'il est un titulaire incontesté chez les Rossoneri et parce que ses belles années lombardes lui ont ouvert les portes de l'équipe de France. Comblé au Milan AC, Theo Hernandez s'est livré sur son départ du Real Madrid lors d'un entretien accordé à The Athletic . L'occasion de faire clairement comprendre qu'il ne regrettait pas du tout son départ de la Maison-Blanche .

«Au Real Madrid, je n'avais pas la confiance nécessaire pour jouer plus librement»