Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 21 janvier 2022 à 1h15 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec plusieurs écuries de Premier League, dont Tottenham, pour le recrutement de Franck Kessie. Alors que le milieu de terrain du Milan AC sera en fin de contrat le 30 juin, les Spurs compteraient l'acheter dès cet hiver pour prendre les devants sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin, Franck Kessie aurait alerté le PSG. Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum librement et gratuitement l'été dernier, Leonardo aimerait en faire de même avec le milieu de terrain du Milan AC en 2022. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier et il pourrait voir Tottenham lui couper l'herbe sous le pied.

Tottenham veut recruter Franck Kessie cet hiver