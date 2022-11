Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’énorme aveu de cette recrue à 100M€

Publié le 11 novembre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Aurélien Tchouaméni a affolé les cadors européens ainsi que les compteurs. Au sortir d’une grosse saison avec l’AS Monaco, l’international français a finalement été transféré au Real Madrid pour 100M€. Un montant colossal pour un si jeune joueur. Mais pas de quoi ébranler Tchouaméni visiblement…

Le PSG, le Real Madrid, Liverpool… Aurélien Tchouaméni avait les plus grands clubs européens à ses pieds durant l’été. Et finalement, malgré le forcing de Kylian Mbappé à Paris, le milieu de terrain a rejoint les Merengue. Il faut dire que la Casa Blanca a mis le prix, dépendant près de 100M€ pour s’offrir Tchouaméni et parvenir à un accord avec l’AS Monaco.

Mercato - Real Madrid : L’énorme annonce de Pérez sur le transfert de Benzema https://t.co/yaVMeO2DRS pic.twitter.com/X0iSalUfKD — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

« Je ne ressens pas cette pression »

A l’occasion d’un entretien accordé à France Football , Aurélien Tchouaméni a d’ailleurs été interrogé sur le montant pharamineux de son transfert au Real Madrid. La recrue estivale à 100M€ a alors confié : « Non, je ne ressens pas cette pression. Dans ma tête, je suis construit pour ça. C'est ma destinée. Ça veut dire que j'ai travaillé, j'ai fait en sorte d'arriver ici. Maintenant que j'y suis, qu'est-ce que je fais ? Il faut que je gagne ma place de titulaire, que je sois performant, que je remporte des titres. Donc je ne suis pas là à regarder, à m’émerveiller ».

« Ça, c'est mon insouciance de 22 ans ! »