Mercato - Real Madrid : L’énorme annonce d'Ancelotti sur la succession de Mancini !

11 avril 2022

Alors que son nom a récemment circulé pour prendre la succession de Robert Mancini à la tête de la sélection italienne, Carlo Ancelotti a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par le poste pour le moment.

À 62 ans, Carlo Ancelotti s’est imposé comme une référence après ses passages à l’AC Milan, Chelsea, au PSG ou encore au Real Madrid. L’Italien a d’ailleurs été rappelé par Florentino Perez pour succéder à Zinedine Zidane l’été dernier, un choix payant puisque la Casa Blanca se dirige vers un nouveau sacre en Espagne et peut encore espérer remporter une quatorzième Ligue des champions après sa victoire en quart de finale aller contre Chelsea (3-1). Ainsi, il est naturel que la sélection italienne ait pensé à Carlo Ancelotti pour succéder à Roberto Mancini en cas de départ de ce dernier. Après la défaite de l’Italie face à la Macédoine du Nord (1-0), empêchant ainsi la Squadra Azzura de participer au prochain Mondial, la fédération aurait pensé à l’entraîneur du Real Madrid comme l’expliquait il y a quelques jours la Gazzetta dello Sport . Cependant, Carlo Ancelotti ne s’imagine pas devenir sélectionneur pour l’heure et savoure son passage au Real Madrid.

« Je ne veux pas travailler seulement trois jours par an »