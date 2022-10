Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le verdict final tombe pour le transfert de Benzema

Publié le 18 octobre 2022 à 17h00

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Karim Benzema a affiché clairement son souhait de finir sa carrière au Real Madrid. De son côté, le club merengue serait bien décidé à prolonger son capitaine et numéro 9. Et alors que Karim Benzema va bientôt fêter ses 35 ans, Florentino Pérez aurait prévu de renouveler son bail d'une saison tous les ans, comme c'est le cas actuellement avec Luka Modric.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2009, Karim Benzema pourrait ne plus faire long feu au Santiago Bernabeu. En fin de contrat le 30 juin, le buteur français de 34 ans partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Mais quelle est la position de Karim Benzema ?

«Je vais prendre ma retraite au Real Madrid»

Après avoir reçu son tout premier Ballon d'Or, Karim Benzema a fait passer un message clair sur son avenir. Comme il l'a expliqué lui-même, le capitaine et numéro 9 du Real Madrid veut finir sa carrière au Santiago Bernabeu. « Je vais prendre ma retraite au Real Madrid. Il n’y a aucune autre option pour moi » , a affirmé Karim Benzema au micro de la Onda Cero .

Le Real Madrid veut prolonger Benzema d'une saison

De son côté, le Real Madrid voudrait également continuer son aventure avec Karim Benzema. A en croire AS , la prolongation du Français serait toujours en suspens. Toutefois, la direction du Real Madrid n'aurait pas changé d'avis et compterait toujours tenir sa promesse en renouvellement le contrat de sa star.

Le renouvellement de contrat de Benzema va se concrétiser