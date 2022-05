Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retournement de situation pour ce protégé d'Ancelotti ?

Publié le 17 mai 2022 à 0h30 par La rédaction

Convoité par plusieurs clubs, Marco Asensio pourrait rester au Real Madrid à l’issue de la saison, et des négociations devraient prochainement avoir lieu pour un nouveau contrat.

Marco Asensio a été décisif au Real Madrid cette saison. Avec 12 réalisations en 42 rencontres, le joueur de 26 ans a été le 3ème meilleur buteur de la Casa Blanca derrière Karim Benzema et Vinicius Jr. Toutefois, son avenir était incertain ces derniers mois. En effet, avec la montée en puissance de Rodrygo et la potentielle arrivée de Kylian Mbappé, l’Espagnol pourrait voir son temps de jeu chuter, et un départ n’est pas à écarter. Toutefois, si Asensio intéresserait plusieurs clubs européens, il pourrait finalement rester chez les Merengue .

Le Real Madrid va négocier avec Asensio