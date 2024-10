Mercato - Real Madrid : Le transfert d’un crack relancé en Premier League ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé lors de l’été 2023 en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler est barré par la concurrence au Real Madrid, où il a très peu de temps de jeu. Une situation dont pourrait profiter deux cadors de Premier League, Arsenal et Liverpool, qui seraient toujours intéressés par un transfert de l’international turc.

Avec les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick, la concurrence est encore plus rude au Real Madrid pour Arda Güler. Recruté lors de l’été 2023 alors qu’il évoluait à Fenerbahçe, le milieu offensif âgé de 19 ans prend son mal en patience et se satisfait de sa situation malgré son faible temps de jeu.

« Il n'y a pas de problème »

« Il n'y a aucun problème entre Carlo Ancelotti et moi. J'ai plus de temps de jeu cette année. Bien sûr, je veux jouer tous les matches... mais c'est normal. Tout va bien. Il n'y a pas de problème », déclarait récemment Arda Güler, dont le profil intéresserait toujours deux clubs de Premier League.

Güler dans le viseur d’Arsenal et Liverpool

En effet, d’après les informations de CaughtOffside, Arsenal et Liverpool seraient toujours intéressés par un potentiel transfert d’Arda Güler. Les deux cadors anglais l’auraient observé à plusieurs reprises, notamment l’été dernier pendant l’Euro. Si le Real Madrid, où l’international turc (16 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2029, le rend disponible, les Gunners et les Reds pourraient alors passer à l’action.