Mercato - Real Madrid : Le transfert d’Haaland bouclé par… Tuchel ?

Publié le 30 juin 2021 à 22h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid garderait un oeil avisé sur le dossier Erling Braut Haaland, Chelsea serait bien parti pour boucler cette opération et se serait déjà mis d’accord avec l’attaquant du Borussia Dortmund. Il ne manquerait plus qu’à en faire de même avec son agent Mino Raiola.

Le 1er avril dernier, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland se sont rendus en Espagne dans l’optique de rencontrer les dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid dans le cadre d’un potentiel transfert d’Erling Braut Haaland. Par la suite, l’agent et le père du buteur du Borussia Dortmund se seraient également entretenus avec certains pensionnaires de Premier League. Depuis, Chelsea tiendrait la corde dans cette opération bien que le Real Madrid semble voir en Haaland une piste potentielle et particulièrement en cas d’échec pour le transfert de Kylian Mbappé. Néanmoins, Chelsea pourrait bien avoir griller la priorité au Real Madrid.

Un accord avec Haaland, désaccord pour la clause libératoire avec Raiola ?