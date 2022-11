Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le terrible aveu de Kroos sur ce gros transfert

Publié le 2 novembre 2022 à 20h15

Hugo Chirossel

Après sept saisons passées au Real Madrid, Casemiro a décidé de se lancer un nouveau défi l’été dernier en rejoignant Manchester United. Pendant des années, il aura formé un des meilleurs milieux de terrain du monde, en compagnie de Luka Modric et Toni Kroos. Ce dernier est d’ailleurs revenu sur le départ de l’international brésilien.

Tout va bien pour le Real Madrid. Malgré un match nul le week-end dernier face à Gérone (1-1), les Madrilènes sont toujours en tête du classement de Liga, à un point du FC Barcelone, deuxième. En Ligue des champions, les hommes de Carlo Ancelotti ont l’opportunité de sécuriser la première place de leur groupe, en cas de victoire contre le Celtic Glasgow ce mercredi soir.

Kroos s’exprime sur le départ de Casemiro

Pourtant, les Merengues ont perdu un de leurs joueurs cadres l’été dernier : Casemiro. Arrivé en 2015, l’international brésilien a rejoint Manchester United lors du dernier mercato estival, mettant ainsi un terme au légendaire trio qu’il composait en compagnie de Luka Modric et Toni Kroos. Un départ auquel ne s’attendait pas l’Allemand.

« Lorsqu'il me l'a dit, j'ai été attristée »