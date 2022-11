Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après la catastrophe, le projet McCourt est en danger

Publié le 2 novembre 2022 à 20h10

Arthur Montagne

Après avoir encaissé un but dans les arrêts de jeu contre Tottenham (2-1), l'OM a laissé filer l'opportunité de poursuivre sa saison sur la scène européenne. Un gros coup dur sur le plan sportif, mais également économique puisque en s'arrêtant là, le club phocéen va laisser filer jusqu'à 18M€.

Mercredi soir, l'OM a tout perdu. Et pourtant, c'était très bien parti pour les Marseillais qui devaient absolument battre Tottenham pour se hisser en huitième de finale de la Ligue des champions. Juste avant la mi-temps, Chancel Mbemba a effectivement ouvert le score, propulsant virtuellement le club phocéen dans le top 16 européen. Mais après le retour des vestiaires, l'OM s'est écroulé, concédant dans un premier temps l'égalisation sur un but de Clément Lenglet. Mais avec le match nul, le club phocéen restait toutefois troisième de son groupe, ce qui lui garantissait d'être reversé en Ligue Europa. Finalement, l'OM va encaisser un dernier but dans les arrêts de jeu et tout perdre.

L'OM va perdre 18M€

L'OM n'a donc plus que les compétitions nationales à jouer d'ici la fin de la saison. Un sacré coup dur sur le plan sportif alors que le club phocéen avait très bien commencé la saison. Mais c'est surtout sur le plan économique que cela pourrait être préjudiciable aux Marseillais. Et pour cause, si l'OM s'était qualifié, ce sont au moins 18M€ qui seraient entrés dans les caisses du club. Un gros coup dur lorsque l'on connait les difficultés financières du club au sein duquel Frank McCourt ne veut plus investir.

Gros coup dur pour le projet McCourt

L'OM a ainsi d'abord perdu les 2,8M€ versés pour chaque victoire en Ligue des champions puis 10M€ correspondant au montant offert pour la qualification en huitième de finale. Enfin, 4M€ supplémentaires correspondants aux droits TV. Sans oublier la perte liée aux recettes à la billetterie. Par conséquent, c'est un sacré coup dur pour les finances de l'OM.