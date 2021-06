Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG a une vraie carte à jouer pour Raphaël Varane !

Publié le 15 juin 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Raphaël Varane, le club de la capitale aurait les faveurs de l’international français.

Parti l’été dernier du côté de Chelsea une fois son contrat arrivé à son terme, Thiago Silva n’a pas été remplacé au Paris Saint-Germain. Et si Marquinhos et Presnel Kimpembe ont réalisé une saison de bonne facture, le club de la capitale songerait malgré tout à enrôler un nouveau défenseur central pour compenser numériquement le départ de celui qu’on surnomme O Monstro et ainsi éventuellement passer dans un système à trois défenseurs centraux. Dans cette optique, le PSG a été annoncé sur les traces de Raphaël Varane, qui pourrait quitter le Real Madrid cet été à un an du terme de son bail qu’il ne voudrait pas renouveler.

Raphaël Varane voudrait retourner en France !