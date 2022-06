Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort de Modric après sa prolongation !

Publié le 8 juin 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Avant d'annoncer la signature d'Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid a officialisé la prolongation de Luka Modric. Très performant sous les couleurs du club espagnol, malgré ses 36 ans au compteur, le milieu de terrain est désormais lié à la Casa Blanca jusqu'en 2023. Après avoir signé son contrat, le joueur s'est adressé aux supporters merengue sur les réseaux sociaux.

Dans les prochaines heures, le Real Madrid devrait annoncer l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni en provenance de l'AS Monaco. Mais avant d'officialiser cette arrivée, le club espagnol a prolongé le contrat de Luka Modric. Agé de 36 ans, le milieu de terrain a étiré son bail d'une saison, conformément à la politique du Real Madrid avec les trentenaires. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Modric a évoqué son bonheur.

🤳 ¡El mensaje de @lukamodric10 tras su renovación! #Modrić2023 pic.twitter.com/PXPhT35jCe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2022

« Très heureux d'annoncer que je vais continuer à jouer dans le meilleur club du monde»