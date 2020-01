Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Bale fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 22 janvier 2020 à 20h30 par La rédaction

Gareth Bale peine à retrouver son meilleur état de forme au Real Madrid, mais il ne serait pas proche d’un départ pour autant à en croire son agent, Jonathan Barnett.

Alors que Gareth Bale n’arrive pas à retrouver l’état de forme qui avait fait de lui un des meilleurs joueurs de la planète il y a quelques années, nombreux sont les supporters madrilènes qui espèrent un départ du Gallois. Mais comme lors des précédentes fenêtres de transferts, Gareth Bale ne devrait pas partir du Real Madrid. Et les obstacles sont nombreux : le salaire de l’ailier est très élevé, la valeur qu’attend Madrid refroidirait de nombreux prétendants et son état de forme serait également problématique. L’agent du joueur en personne, Jonathan Barnett a confirmé que Gareth Bale ne devrait pas partir de Madrid cet hiver, ni même l’été prochain.

« Il a deux ans et demi de contrat ici »