Mercato - Real Madrid : L’avenir de Zidane déterminant pour cette pépite ?

Publié le 11 décembre 2020 à 23h00 par D.M.

Prêté par le Real Madrid au Milan AC jusqu’à la fin de la saison, Brahim Diaz pourrait rester en Italie, notamment si Zinédine Zidane venait à quitter le club dans les prochains mois. Explications.

Barré par la concurrence au Real Madrid, Brahim Diaz a plié bagage lors du dernier mercato estival. Le milieu de terrain a été prêté au Milan AC jusqu’à la fin de la saison et semble s’épanouir en Serie A. Auteur de quatre buts cette saison, le joueur de 21 ans fait déjà l’unanimité au sein du club rossonero et le directeur sportif milanais aimerait bien conserver Brahim Diaz dans son effectif la saison prochaine. « Il joue très bien, nous pensons qu'il peut donner beaucoup. Nous sommes satisfaits. L'avenir ? Quand le moment sera venu, nous nous assiérons avec le Real Madrid et nous en parlerons, il pourrait certainement être bon avec l'équipe » a déclaré Frederic Massara dans un entretien à DAZN.

Zidane voudrait rapatrier Brahim Diaz