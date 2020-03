Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane proche de prendre une décision radicale pour deux stars du Real ?

Publié le 28 mars 2020 à 14h30 par A.D.

Luka Modric, Marcelo et Nacho pourraient vivre leur dernière saison sous les couleurs du Real Madrid. Zinedine Zidane devrait prendre une décision très prochainement quant à l'avenir de ses trois joueurs.

Quel avenir pour Luka Modric, Marcelo et Nacho ? Telle serait la question pour Zinedine Zidane. Durant de longues saisons, les deux premiers ont fait partie des hommes forts du Real Madrid. Alors qu'ils arrivent dans leurs dernières années de carrière, Luka Modric (34 ans) et Marcelo (31 ans) ont peu à peu perdu de leur superbe et ont vu leur temps de jeu considérablement diminuer. De son côté, Nacho joue le rôle de couteau suisse au Real Madrid depuis la saison 2012-2013. Arrivé à l'âge de 11 ans, le joueur polyvalent de 30 ans rendu de précieux services au club merengue , mais son aventure, comme celle de Luka Modric et de Marcelo, pourrait bientôt toucher à sa fin.

L'avenir de Modric, Marcelo et Nacho en péril ?