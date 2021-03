Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Gareth Bale est définitivement scellé !

Publié le 28 mars 2021 à 13h10 par K.V.

Alors que le divorce entre Gareth Bale et le Real Madrid se consume à petit feu, la tendance s'affirme encore davantage. Quelque soit le scénario envisagé, le Gallois n'en fait pas partie.

Envoyé en prêt à Tottenham, comme ultime recours, Gareth Bale a cependant réaffirmé récemment son désir de retourner au Real Madrid et d'y effectuer la dernière année de son contrat qui s'achève le 30 juin 2022. Pour autant, la tendance semble être différente du côté du club madrilène. Car, même si un retour de Gareth Bale ne semble plus faire aucun doute, les dirigeants du Real Madrid ne compteraient pas sur Gareth Bale pour la saison 2021/2022 à en croire les informations de MARCA . Une tendance qui ne cesse de se confirmer et ce, quelque soit le virage que va prendre le club l'été prochain.

Sous Zidane ou un autre, Bale est un indésirable au Real Madrid !