Mercato - Real Madrid : L'annonce troublante d'Haaland qui affole l'Angleterre !

Amadou Diawara

Lié à Manchester City jusqu'au 30 juin 2027, Erling Haaland a fait une annonce inquiétante sur son avenir, laissant entendre qu'il n'était pas certain de rester chez les Citizens cet été. Alors que le Real Madrid serait sur les traces du buteur norvégien de 23 ans, la presse anglaise s'est affolée.

Lors de l'été 2022, Erling Haaland a quitté le Borussia Dortmund pour s'engager en faveur de Manchester City. Deux années plus tard, le buteur norvégien de 23 ans pourrait faire ses valises et changer de club, comme il l'a laissé entendre en conférence de presse.

PSG : En feu, Mbappé recadre ses détracteurs ! https://t.co/3XnO6YecFu pic.twitter.com/N14XnmSziN — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

«On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve»

« Le nouveau contrat ? Je suis focalisé sur le terrain, il y a beaucoup de matchs. Il y a deux jours, c'était le derby, maintenant c'est la Ligue des champions, dimanche c'est Liverpool, donc je pense que je dois me concentrer là-dessus. Je suis très heureux, surtout avec les gens qui m'entourent. Le manager, les directeurs, le conseil d'administration, je suis vraiment heureux, je dois le dire. Je le dis maintenant, ce sera probablement un gros titre, demain on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureux. Vous pouvez écrire cela, mais vous devez aussi écrire tout ce que j'ai dit auparavant. Je suis heureux » , a reconnu Erling Haaland, qui serait suivi de près par le Real Madrid.

«Le flirt de Haaland avec Madrid»