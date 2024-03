Mercato : Un club de Ligue 1 a tenté un coup inattendu au PSG

Thibault Morlain

Dernier de Ligue 1, Clermont a décidé d’opérer un grand changement pour la fin de la saison. Sébastien Bichard a ainsi été nommé adjoint de Pascal Gastien, débarquant en provenance du Red Star. D’autres options auraient d’ailleurs été étudiées par la lanterne rouge du championnat de France. Et Clermont avait notamment des vues du côté du PSG.

Ayant terminé sa carrière de joueur du côté du PSG, Zoumana Camara a poursuivi sa reconversion comme entraîneur au sein du club de la capitale. Le voilà actuellement à la tête des U19 du club de la capitale, faisant du très bon travail avec la jeune génération parisienne. Le travail de Camara ne passe d’ailleurs pas inaperçu, intéressant ainsi des clubs professionnels. Ainsi, il y a quelques mois, c’est l’ASSE qui lui aurait proposé la succession de Laurent Batlles à la tête des Verts. Cela n’a toutefois pas abouti et voilà que Zoumana Camara aurait été approché par un autre club dernièrement.

Clermont tente Zoumana Camara

Selon les informations de L’Equipe , c’est Clermont qui aurait dernièrement pensé à Zoumana Camara. Alors que le dernier de Ligue 1 vient tout juste de faire venir Sébastien Bichard du Red Star pour venir jouer le rôle d’adjoint de Pascal Gastien, la piste menant à l’entraîneur des U19 du PSG aurait été explorée. Des discussions auraient alors été ouvertes, mais comme avec l’ASSE, cela n’a abouti à rien pour Camara, toujours à la tête des jeunes du PSG aujourd’hui.

