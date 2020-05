Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tache de Zidane toujours plus difficile pour cette pépite brésilienne ?

Publié le 14 mai 2020 à 17h00 par A.C.

La concurrence de la Juventus commence à devenir un véritable problème pour le Real Madrid, dans la course à Kaio Jorge.

Florentino Pérez a trouvé le nouveau prodige qu’il souhaite offrir à Zinedine Zidane. Il s'agit de Kaio Jorge, attaquant de Santos, que le président du Real Madrid voudrait recruter cet été. Les Merengue ne sont toutefois pas seuls sur ce coup. En Italie, on assure que la Juventus aurait bougé ses pions pour le joueur de 18 ans. Des négociations seraient d’ailleurs déjà en cours entre la Juve et Santos, qui souhaiterait faire respecter la clause de départ du joueur, fixée à 50M€.

La Juve avance pour Kaio Jorge !