Mercato - Real Madrid : La réponse tombe pour l’avenir d’Eden Hazard !

Publié le 7 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Enchainant les blessures au Real Madrid, Eden Hazard déçoit et voit les rumeurs sur son avenir se multiplier. Faut-il alors imaginer un départ du Belge à l’été ?

Après avoir perdu Cristiano Ronaldo en 2018, le Real Madrid n’avait pas hésité, un an plus tard, à sortir son chéquier pour aller chercher Eden Hazard à Chelsea contre plus de 100M€. Le Belge ne s’en était jamais caché, jouer pour la Casa Blanca était son rêve. Toutefois, ce rêve a rapidement tourné au cauchemar. En effet, Hazard enchaine les blessures et passe plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Forcément, de plus en plus d’interrogations apparaissent à propos du joueur de 30 ans. Au point de remettre en question son avenir ?

Encore une chance pour Hazard