Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La prochaine destination d’Eden Hazard déjà connue ?

Publié le 17 janvier 2021 à 21h00 par Th.B.

Le Real Madrid pourrait scruter le marché anglais en marge du prochain mercato estival afin de se séparer d’Eden Hazard. Et un retour en Angleterre ne serait clairement pas à exclure pour l’ancienne star de Chelsea.

Après avoir explosé en Ligue 1 avec le LOSC, Eden Hazard décidait de rejoindre le champion d’Europe en 2012 : Chelsea. Chez les Blues , l’international belge a éclaboussé la Premier League de toute sa classe avant de s’envoler pour le Real Madrid en 2019, à la demande de Zinedine Zidane qui aurait fait le forcing en amont pour que l’ailier débarque à la Casa Blanca. Et plus de 18 mois après son arrivée à Madrid, Hazard n’a pas vraiment impressionné, lui qui a été miné par les blessures. Selon The Transfer Window Podcast , Florentino Pérez perdrait patience avec le Belge et ne serait pas contre l’idée de le vendre afin de mettre toutes ses chances de son côté pour recruter Kylian Mbappé, voire de l’inclure directement dans le deal en contrepartie de l’attaquant du PSG. Néanmoins, une tout autre option pourrait se présenter pour Eden Hazard.

« Le Real Madrid va évidemment le proposer aux clubs anglais »