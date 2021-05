Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Lautaro Martinez annonce la couleur à Zidane !

Publié le 13 mai 2021 à 11h10 par La rédaction

En proie à des difficultés financières importantes, l'Inter Milan va certainement devoir se séparer des ses plus gros actifs cet été. Parmi eux, Lautaro Martinez est notamment ciblé par le Real Madrid, et son agent en a profité pour faire le point.

Récent vainqueur du championnat d'Italie, l'Inter Milan s'apprête à traverser une période compliquée financièrement parlant. En effet, les Nerazzurri devraient avoir besoin de faire rentrer de l'argent rapidement dans les caisses du club pour ne pas sombrer. Pour récupérer des liquidités, l'Inter envisagerait notamment de réduire le salaire des joueurs pour les deux prochains mois, et la seconde option consisterait à se séparer de ses plus gros actifs en les mettant en vente sur le marché des transferts.

Priorité à l'Inter pour Lautaro ?