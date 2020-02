Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de Van de Beek sur son avenir

Publié le 13 février 2020 à 15h30 par La rédaction

Certains médias ont récemment annoncé que Donny Van de Beek devrait prochainement rejoindre le Real Madrid. Mais plus les jours passent, plus le joueur de l’Ajax semble s’écarter du club merengue.

« Cela n’a aucun sens. Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent », avait lâché Donny Van de Beek lors d’un entretien pour Algemeen Dagblad quand on lui demandait de confirmer un accord avec le Real Madrid. Autant dire que l’avenir du milieu de terrain s’écrit peut-être très loin de la capitale espagnole. Le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam est très courtisé et a fait une nouvelle révélation sur son avenir.

« Si ça vient, ça vient… »