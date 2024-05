Mercato - Real Madrid : La décision radicale du clan Zidane

Hugo Chirossel

Depuis son arrivée en provenance de la Juventus en 2001, il y a toujours eu un membre de la famille de Zinédine Zidane au sein du Real Madrid, ce qui devrait bientôt ne plus être le cas. En effet, il ne reste maintenant plus que Théo Zidane, le troisième fils de l’ancien joueur et entraîneur madrilène, qui devrait bientôt quitter la Casa Blanca.

Une page va se tourner au Real Madrid. Comme leur père, les quatre fils de Zinédine Zidane sont tous passés par la Casa Blanca . Après le départ d’Elyaz Zidane l’hiver dernier pour le Betis Séville, le plus jeune de la fratrie, il n’en restait plus qu’un, Théo Zidane, qui devrait lui aussi s’en aller.

«Un bourbier» : Zidane écarté d’un projet de folie ! https://t.co/udVdK3QpQi pic.twitter.com/h2ErbDLJG7 — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Théo Zidane va quitter le Real Madrid

En effet, d’après les informations de Relevo , le milieu de terrain âgé de 22 ans a décidé de quitter le Real Madrid à la fin de son contrat, en juin prochain. Théo Zidane sort d’une belle saison avec la Castilla, avec 37 matchs à son actif, pour 2 buts et 4 passes décisives, et cherche actuellement une porte de sortie.

Plus aucun Zidane au Real Madrid

Pour la première fois depuis 2001 et son arrivée en provenance de la Juventus, il n’y aura donc plus de membre de la famille de Zinédine Zidane au Real Madrid. Enzo, Luca et Elyaz ont tous quitté le club ces dernières années, ce qui va donc désormais être le cas de Théo.