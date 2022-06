Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Gareth Bale relancé par José Mourinho ?

11 juin 2022

En fin de contrat avec le Real Madrid le 30 juin prochain, Gareth Bale va quitter la Casa Blanca. Annoncé dans plusieurs clubs, l’international gallois viendrait d’être proposé à l’AS Roma. Suivi de près par des équipes de MLS, Bale préférerait rester en Europe, lui qui rêve de revenir à Tottenham.

Après sept années passées au Real Madrid, Gareth Bale va quitter la capitale espagnole cet été, en fin de contrat. L’international gallois aura notamment remporté 5 Ligue des Champions, un bilan remarquable. « Je peux me retourner, réfléchir et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu une réalité et bien, bien plus. Faire partie de l’histoire du club et accomplir ce que nous avons accompli pendant que j’étais un joueur du Real Madrid a été une expérience incroyable que je ne l’oublierai jamais », écrivait-il sur son compte Twitter . Si une retraite a souvent été évoquée, Bale a confirmé qu’il souhaitait continuer sa carrière. Mais où ? Plusieurs clubs ont été annoncés sur le coup mais aucune piste ne semble prendre de l’épaisseur.

#Bale è sul mercato: offerto alla Roma https://t.co/jB2Fg8rXmf pic.twitter.com/PKDoRJrrAq — calciomercato.com (@cmdotcom) June 11, 2022

La Roma, une nouvelle option pour Bale ?