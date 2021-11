Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola a tenté de plomber une grosse opération de Pérez !

Publié le 26 novembre 2021 à 1h00 par D.M.

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola avait rencontré David Alaba lors du dernier été afin de le convaincre de rejoindre la Premier League. Malheureusement pour le technicien, le joueur était déterminé à rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid a réalisé l’un des jolis coups de l’été en mettant la main sur David Alaba, libre après son départ du Bayern Munich. Arrivé en Espagne après l’Euro pour pallier le départ de Sergio Ramos, l’international autrichien est vite parvenu à s’intégrer dans le vestiaire merengue et à faire l’unanimité grâce à ses performances sur le terrain. « L'arrivée de David Alaba ? Je pense qu'Alaba est un joueur et une personne fantastique. Il est un leader et s'adapte très bien. Les coéquipiers l'aident à très bien s'acclimater à Madrid et à la Liga. Je pense qu'il nous rend forts en défense » a par exemple indiqué Dani Carvajal.

Guardiola a tenté de recruter Alaba