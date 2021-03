Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale y voit plus clair pour son avenir !

Publié le 2 mars 2021 à 23h00 par Th.B.

Alors qu’un retour au Real Madrid était la tendance ces dernières semaines pour la fin de saison, soit à l’expiration de son prêt à Tottenham, la donne aurait changé pour Gareth Bale.

Le Real Madrid sur le point de voir Gareth Bale revenir à la Casa Blanca ? En raison d’une première partie de saison poussive à Tottenham où le club merengue l’a prêté au cours du dernier mercato estival, les médias anglais ont souligné le désir des dirigeants londoniens de ne pas conserver Bale outre sa période de prêt expirant en juin prochain. Cependant, lors des quatre dernières sorties des Spurs , le Gallois a trouvé le chemin des filets à autant de reprises. De quoi relancer l’avenir de Bale qui est contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022 ? Dean Jones en est persuadé.

L’histoire entre Bale et Tottenham bonne pour une nouvelle saison ?